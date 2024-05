L’agente di Gudmundsson: “L’interesse del Napoli per Albert è concreto”

Il Calcio Napoli inizia a plasmarsi in vista della prossima stagione. Gli azzurri vivranno una vera e propria rivoluzione, partendo dal cambio allenatore (dove la corsa sembra essere a due tra Conte e Gasperini). Tanti gli uomini che lasceranno la squadra, tra cui Victor Osimhen che sembra essere la vittima sacrificale per fare tesoretto. Si muove però qualcosa anche in sede di acquisti, infatti Manna e il suo staff si stanno iniziando ad interessare ad alcuni calciatori, tra cui la stella del Genoa, Albert Gudmundsson, dove il Napoli sembra stia spingendo forte, proprio come afferma l’agente dell’islandese.

Albert Gudmundsson al Napoli? L’agente fa sognare i tifosi azzurri

Il Napoli vuole ripartire, e la prossima stagione sarà cruciale per gli azzurri. Serve ritornare subito competitivi per cancellare rapidamente la cocente delusione di questa stagione. Manna e Aurelio De Laurentiis, insieme allo staff stanno già lavorando a tutto tondo sul futuro. Non a caso secondo le ultime il ds ieri pomeriggio ha già parlato con i calciatori che partiranno quest’estate. In attesa di scoprire chi sarà l’allenatore, anche se la corsa oramai sembra essere a due tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.

Le parole dell’agente del calciatore sono stare chiare, infatti Gabriele Giuffrida a Radio Kiss Kiss ha ammesso che il Napoli si sta interessando concretamente al calciatore islandese, dicendo: “È vero, confermo che l’interesse del Napoli per Albert è assolutamente concreto“. La notizia è rapidamente rimbalzata sul web, con i tifosi del Napoli che sognano il jolly del Genoa per ripartire. Ogni trattativa però si avvierà solo una volta deciso il prossimo allenatore.