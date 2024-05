Nell’ultimo “triste ballo” stagionale del Calcio Napoli, il Maradona è stato un continuo di fischi. Sia per la prestazione, imbarazzante sotto molti aspetti (che ha matematicamente escluso gli azzurri da ogni competizione europea per l’anno prossimo), sia per alcuni calciatori che quest’anno da idoli sono diventati i principali responsabili del fallimento, tra cui Giovanni Di Lorenzo, che dopo la cessione richiesta è diventato uno degli uomini più bersagliati dai tifosi. Anche ieri, durante la sua sostituzione, il Maradona ha regalato al calciatore toscano una cornice di fischi da tutti i settori, nell’ultima (probabilmente) partita in azzurro del terzino destro.

I fischi del Maradona a Di Lorenzo: l’ultimo atto di una storia d’amore dal finale triste

365 giorni dopo si è passati dall’amore ai fischi, ed a un addio che oramai sembra certo. Un anno per Giovanni Di Lorenzo da incubo, dopo il sogno Scudetto con la fascia da capitano. Il toscano è oramai il “nemico pubblico” della tifoseria, rapporto diventato ancora più complesso dopo le voci di una richiesta di cessione. Che rimangono ingombranti, ma la parola in merito spetterà al prossimo allenatore, specialmente in caso di un arrivo di Antonio Conte, che potrebbe rilanciare il capitano in una nuova veste nel suo 3-5-2.

Nel mentre Napoli si schiera contro Di Lorenzo e la testimonianza è arrivata ieri all’83’ quando Calzona ha richiamato in panchina il numero 22 per Pasquale Mazzocchi. Bordata di fischi e Di Lorenzo infastidito dalla situazione, tanto da correre rapidamente in panchina, e salutare velocemente il proprio allenatore, prima di stringere la mano ad ogni componente della panchina azzurra, più lo staff su quella aggiuntiva. Una situazione dunque non semplice, le sirene di mercato sono tante, nonostante la brutta stagione del terzino italiano.