Di Lorenzo, questa volta nessuna smentita social: ma chi lasciava non era un vigliacco?

Ebbene si, il capitano della SSC Napoli Giovanni Di Lorenzo ha chiesto effettivamente la cessione al club. Questa volta non è arrivata nessuna smentita da parte sua via social, come invece capitato dopo la partita disputata a Firenze.

Il capitano Di Lorenzo abbandona la barca affondata, questa volta non ha smentito nulla via social

Contrariamente a quanto dichiarato neanche troppo tempo fa dal suo procuratore Mario Giuffredi, che aveva pubblicamente apostrofato come ‘vigliacchi’ coloro che lasceranno Napoli a fine stagione, il terzino azzurro avrebbe chiesto al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna di essere ceduto.

Le prestazioni di Di Lorenzo in questa stagione sono state decisamente al di sotto delle aspettative: il capitano è rimasto nella penombra di un gruppo senza leader, ed è sembrato il primo ad avere un atteggiamento pubblico incerto, quasi come se non fosse in grado di mantenere le redini della situazione ben strette.

Da lui ci si aspettava francamente qualcosa di diverso, anche in termini di uscite ufficiali: facile, troppo, cavalcare l’onda del successo e godere delle luci che ne derivano. Più complicato metterci faccia, animo e muscoli quando c’è da risalire la china e la salita si fa ardua.

Napoli e il Calcio Napoli hanno bisogno di uomini, non che Giovanni non lo sia attenzione. Ma questo è il momento di dimostrarlo.