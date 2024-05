Conte prima, Lukaku poi: il tecnico vuole il suo pupillo anche a Napoli

Il Calcio Napoli si prepara al nuovo ciclo targato Antonio Conte. Il tecnico leccese è oramai in testa (in solitaria) per la panchina azzurra e l’ufficialità potrebbe arrivare già nel corso di questa settimana. L’ex Inter e Juventus è stato chiaro fin da subito con Aurelio De Laurentiis e lo staff azzurro sulla via da intraprendere per il mercato: uno dei nomi fatti è quello di Romelu Lukaku. Big Rom è il pupillo del leccese: i due assieme in nerazzurro hanno fatto faville, sia per rapporto umano che per resa sul campo del belga, segnando due stagioni da record.

Conte chiama Lukaku a Napoli, Osimhen ha la valigia pronta

È sempre più certo l’addio di Osimhen al Napoli: il nigeriano è conteso tra Premier League e PSG. Per Conte però non è un problema, la sua priorità nella rosa è quella di avere Khvicha Kvaratskhelia a disposizione (come trapelato un paio di settimane fa). In coppia con il georgiano la richiesta del tecnico è ben chiara e risponde al nome di Romelu Lukaku.

Il belga nutre una stima infinita per l’allenatore e i due anni all’Inter ne sono la testimonianza: 47 gol in 72 partite rappresentano un biglietto da visita niente male.

Conte vede Lukaku al centro dell’attacco, riportandolo a giocare come ai tempi dell’Inter. Corsa, fisicità e inserimenti, più la dote innata della protezione del pallone per aprire gli spazi agli inserimenti dei compagni. Il tecnico leccese ha già il piano pronto per il belga, e si fida ciecamente del suo uomo. Non sarà però una trattativa facile con il Chelsea, anche se, secondo rumors, i londinesi potrebbero provare a includere l’attaccante quest’anno alla Roma in una trattativa che porterebbe il belga più soldi a Napoli in cambio del partente Victor Osimhen.