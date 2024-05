Senza loro non c’è domani. Antonio Conte è un tipo intransigente, e questo è ben noto. Il tecnico leccese ha già le idee chiare su chi sono quelli da non cedere per nessuna cifra al mondo: il nuovo Napoli dovrà necessariamente (ri)partire da loro.

I quattro moschettieri di Conte: chi sono gli incedibili su cui basare la rifondazione

Si tratta di Stanislav Lobotka, Frank Zambo Anguissa, Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Sono loro gli imprescindibili di Conte, quelli che non devono per nessuna ragione varcare la soglia di Castel Volturno.

Data già per certa la partenza di Victor Osimhen, l’ex commissario tecnico della nazionale non ammetterà altre cessioni pregiate. E così la palla passa adesso al nuovo direttore sportivo della SSC Napoli Giovanni Manna, che in pochi giorni dovrà convincerli a restare.

Il discorso sarà più complicato in particolare per due dei quattro: il capitano in primis, alla luce delle esternazioni del procuratore Giuffredi, pare abbia manifestato il suo desiderio di cambiare aria dopo la riscontrata mancanza di fiducia estrema. Ragionamento diverso, ma difficoltà uguale, per quanto riguarda il georgiano, finito nelle mire del Paris Saint Germain, che pare abbia offerto la bellezza di 100 milioni di euro per accaparrarsi le sue prestazioni.

Ma se Conte dice no, è no.