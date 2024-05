UFFICIALE/ Giovanni Manna a capo dell’area sportiva del Napoli: il comunicato

“La SSCN è lieta di comunicare l’inserimento nel proprio organico del Direttore Giovanni Manna cui è affidata la conduzione e la responsabilità dell’area sportiva”.

Manna, in realtà, è già al lavoro dalla settimana che ha preceduto l’ultima partita del campionato di Serie A 2023/2024, dopo essersi svincolato consensualmente dalla Juventus. E per lui il lavoro è già nel pieno: i primi compiti gli sono stati affidati non solo da Aurelio De Laurentiis, ma anche e soprattutto dal prossimo tecnico Antonio Conte, che gli ha chiesto di infondere la fiducia in quei giocatori che lui reputa fondamentali.

Su tutti Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia, Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa: quattro cardini della cavalcata scudetto, reduci da una stagione al di sotto delle aspettative, ma sui quali l’allenatore leccese ripone grande ottimismo.