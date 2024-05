Nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità, a Napoli sono sicuri: Antonio Conte sarà il prossimo allenatore della squadra azzurra. Il tecnico è già finito sul presepe, grazie all’opera del noto artista Genny Di Virgilio, che ha creato la sua statuina.

Antonio Conte a San Gregorio Armeno: la sua statuina è già pronta per Natale

E così, nonostante il caldo estivo, chi vorrà potrà già acquistare il proprio Antonio Conte in scala per il presepe da comporre il prossimo Natale. Di Virgilio, uno degli artigiani più noti a San Gregorio Armeno, la storica via nel cuore della città, ha realizzato la tanto attesa statuina del tecnico leccese, con tanto di corno portafortuna infilato nel taschino e il pugno alzato in segno di vittoria.

L’arrivo alla SSC Napoli di un allenatore di spessore internazionale come l’ex commissario tecnico dell’Italia, ha certamente infiammato la piazza, che non vede l’ora di mettersi alle spalle una stagione da incubo per tornare a cullare il sogno scudetto raggiunto il 4 maggio 2023 a 33 anni di distanza dall’ultima volta. Il desiderio di ammirare la città tingersi nuovamente tutta d’azzurro è palpabile.