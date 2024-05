Antonio Conte sarà tra poche ore ufficialmente il prossimo allenatore del Calcio Napoli. È tutto pronto per l’annuncio in pompa magna del nuovo tecnico azzurro: anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato la chiusura dell’affare attraverso i propri canali social.

Accordo triennale, cifra record e Lele Oriali nello staff: il presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato la rifondazione dal vertice, puntando tutto su uno degli uomini più desiderati dalle panchine di tutto il mondo. Con Conte il Napoli farà un upgrade totale, e tornerà a puntare fin da subito allo scudetto.

ULTIM’ORA/ Anche Romano conferma: “Conte e il Napoli hanno chiuso!”. I dettagli del contratto

“Antonio Conte e la SSC Napoli stanno per definire gli ultimi dettagli del contratto! Accordo in vigore sui diritti di immagine, stipendio fisso e confermata anche la durata dell’accordo – fino a giugno 2027. In fase di definizione anche lo staff dietro le quinte, con Lele Oriali pronto a incontrare la società per completare il tutto. Ingaggio record per un allenatore e ingaggio più alto tra gli attuali dirigenti della Serie A, pronto per Conte”.