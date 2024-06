ULTIM’ORA – Napoli, Conte convince Kvaratskhelia: rinnovo a 5 milioni ad un passo. Adieu PSG

L’effetto Antonio Conte inizia a palesarsi sul Calcio Napoli. Il tecnico leccese che sarà probabilmente annunciato nelle prossime ore ha già fatto i nomi degli incedibili e tra questi c’è quello di Khvicha Kvaratskhelia. La star georgiana negli ultimi mesi è stato al centro di tante voci tra questione rinnovo e mercato, tra Barcellona e PSG, con i parigini che hanno provato un assalto (respinto) da 110 milioni. Prolungamento di contratto che è ad un passo dall’essere siglato: con l’arrivo di Manna e del tecnico ex Juventus sembra essere spuntata la luce.

Kvaratskhelia convinto da Conte, Manna prepara il rinnovo del georgiano a Napoli

I procuratori del georgiano negli ultimi mesi hanno provato un avvicinamento alla società di Aurelio De Laurentiis per chiedere un ritocco dell’ingaggio, senza però particolare fortuna. La richiesta non è mai piaciuta allo staff azzurro. Le parti però sembrano essersi riavvicinate grazie al pressing di Antonio Conte, il quale vuole la stella georgiana come perno attorno al quale costruire la sua squadra. Per questo motivo Manna si è mosso per velocizzare le trattative e non avere nessuna spiacevole sorpresa in estate, visto anche il tanto interesse che c’è sul calciatore.

L’accordo non sarebbe lontano dalla base di cinque milioni a stagione, cifra ben più alta di quella che attualmente raggiunge il georgiano e quasi il doppio della prima proposta che il Napoli aveva fatto nei mesi scorsi. Non si avvicina a quella del PSG che era ben oltre i sei milioni, però Kvara vuole l’azzurro, spinto anche da Antonio Conte che lo considera la star indiscussa del suo progetto tecnico. La trattativa entra nel vivo e nelle prossime settimane si avranno novità importanti, con il numero 77 che è pronto a legarsi ancora al suo Napoli.