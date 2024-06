FOTO/ Inizia l’era Conte a Napoli: il tecnico è in viaggio verso Capodichino con Manna

Dopo l’annuncio di settimana scorsa, sta finalmente per iniziare, stavolta per davvero, l’avventura di Antonio Conte a Napoli. Il neo tecnico del Calcio Napoli è in questo momento in viaggio verso Capodichino insieme a Giovanni Manna. I due in questi giorni hanno iniziato il proprio lavoro a Torino, dove ci sono stati continui meeting per impostare il Napoli del futuro. C’è stato anche un “fortuito” incontro in un ristorante tra l’allenatore leccese e il difensore Alessandro Buongiorno, che ha sfruttato il giorno libero dato da Luciano Spalletti la scorsa settimana.

Conte in viaggio verso Napoli con Manna, inizia l’avventura azzurra del tecnico

Un viaggio dove sicuramente uno degli argomenti principali sarà il calciomercato. Conte e Manna in questa prima settimana hanno trovato una grande intesa sotto questo aspetto e si lavora in sinergia per rendere grande un Napoli che ha bisogno di risorgere dopo una stagione drammatica, sportivamente parlando. Colpi mirati e volontà di blindare gli incedibili, sono questi i punti cardine di questi mesi estivi. L’operazione Kvara è in cima alla lista, col rinnovo del georgiano che finalmente sembra essere ad un passo, nonostante le richieste degli agenti dell’esterno.

Altro tema caldo è il mercato in entrata con Antonio Conte che ha già fatto una prima lista di nomi, tra cui sbuca anche il difensore Alessandro Buongiorno. Il centrale del Torino sarà uno dei protagonisti assoluti dell’Italia di Spalletti ad Euro 2024 grazie anche agli infortuni di Acerbi e Scalvini e parlerà di mercato solamente al termine della competizione. Nonostante ciò, nella scorsa settimana il difensore ha avuto un incontro con lo stesso Antonio Conte in un ristorante di Torino: semplice caso o un primo approccio di Napoli? Sarà solamente il tempo a dirlo ma gli azzurri vogliono velocizzare ogni discorso, anche per arrivare già al completo per il ritiro di Castel di Sangro, quando ci saranno anche tutti i nazionali.