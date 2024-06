Il Prezioso Casa Napoli si aggiudica gara-1 della finale scudetto battendo 5-3 la Meta Catania. In un PalaJacazzi tinto di bianco-azzurro sold-out con 1500 persone sugli spalti, i partenopei la fanno da padrone. Dopo un primo tempo quasi perfetto, con il Prezioso Casa Napoli in vantaggio 3-1, gli azzurri gestiscono la ripresa per poi, a 1’50’’ dalla fine, azzannare il match con la rete di Borruto. Prossimo appuntamento venerdì 14 giugno ore 20.30 al PalaCatania in diretta su Sky Sport arena canale 204.

Finale scudetto, il Napoli Futsal si aggiudica gara 1: “Non abbiamo fatto ancora nulla”

Così Cristian Borruto a fine partita: “È stata una partita bellissima e siamo stati bravi a non perdere mai la lucidità con il Catania in vantaggio e tutte le volte che ha provato a recuperare. Non abbiamo fatto nulla, non è ancora finita”.

PRIMO TEMPO

A 4’23’’ il primo squillo del Prezioso Casa Napoli con Borruto, il destro dell’argentino termina di poco alto. A 4’55’’ pericolosa la Meta Catania, deviazione tempestiva di Ercolessi che sventa la minaccia. A 5’13’’ Turmena di destro sblocca la sfida, palla in buca d’angolo. A 6’43’’ il Prezioso Casa Napoli, sugli sviluppi di un corner, trova la rete del pareggio grazie al tap-in vincente di Mancuso.

A 9’42’’ ci provano gli azzurri con Ercolessi, attento Tornatore la spinge in corner. A 12’07’ pericoloso Salas che si mette in proprio, l’estremo difensore etneo non si lascia sorprendere. A 13’25’’ miracoloso Bellobuono sulla conclusione a botta sicura di Pulvirenti. A 14’10’’ azione personale di Saponara con il pivot che si gira in un fazzoletto e tenta il tiro ad incrociare, Tornatore chiude lo specchio.

A 14’25’’ chiusura difensiva provvidenziale di Mancuso, il brasiliano rientra in maniera impeccabile su Pulvirenti a tu per tu con Bellobuono. A 17’10’’ riflesso del portiere azzurro che di piede allontana la sfera dopo il tentativo di Turmena. A 17’47’’ Borruto porta il Prezioso Casa Napoli in vantaggio, assist perfetto di Salas, per l’argentino è un gioco da ragazzi spingerla in porta. A 19’40’’ Bolo, contro tre avversari, ben posizionato non si lascia sorprendere. A 19’43’’ Lucas Bolo, a tu per tu con Tornatore, non sbaglia e cala il tris. Termina 1-3 la prima frazione.

SECONDO TEMPO

A 2’16’’ Podda prova il tiro angolato, Bellobuono attento sventa la minaccia. A 2’45’’ brutto intervento, non sanzionato dal direttore di gara, ai danni di Salas: paraguaiano costretto al cambio. A 7’00’’ imbucata di Ercolessi per De Luca, lo scugnizzo per un soffio non riesce di tacco a spingere la palla in rete.

A 10’25’’ la Meta Catania accorcia le distanze: bolide di capitan Musumeci sotto la traversa. A 11’48’’ ripartenza micidiale del Prezioso Casa Napoli guidata da Borruto, l’argentino però, dinanzi a Timm, viene messo a terra da Salamone, per lui solo giallo.

A 11’50’’ poker degli azzurri, Bolo da punizione diretta trafigge Timm. A 13’15’’ gol del Catania, autogol di Bolo. A 14’19’’ su schema da calcio d’angolo Catania pericoloso, prima Mancuso e poi Bellobuono salvano sul tiro di Musumeci C. La Meta Catania schiera il portiere di movimento e Borruto a 18’10’’ dalla distanza sigla il 5-3 partenopeo. Termina 5-3 la sfida.

Prezioso Casa Napoli-Meta Catania 5-3 (3-1 primo tempo): il tabellino

PREZIOSO CASA NAPOLI: Bellobuono, Mancuso, Ercolessi, Saponara, Salas, Bolo, Perugino, Borruto, De Simone, De Gennaro, Caio, De Luca. All. Colini.

META CATANIA: Tornatore, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Bocao, Turmena, Timm, Musumeci C., Anderson. All. Juanra.

MARCATORI: 5’13’’ p.t. Turmena (C), 6’43’’ Mancuso (N), 17’47’’ Borruto (N), 19’43’’ Bolo (N), 10’25’’ s.t. Musumeci C. (C), 11’50’’ Bolo (N), 13’15’’ autogol Bolo (C), 18’10’’ Borruto (N).

AMMONITI: 6’45’’ p.t. Turmena (C), 11’48’’ s.t. Bocao (C), 11’48’’ Ercolessi (N), 12’09’’ Saponara (N), 14’25’’ Borruto (N).

ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro), Davide De Ninno (Varese), Daniele Biondo (Varese). Fabrizio Andolfo (Ercolano).