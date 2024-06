Il Cagliari rivuole Gaetano: “Siamo in fila ma Conte ha chiesto di valutarlo a Dimaro”

Gianluca Gaetano dopo sei mesi splendidi al Cagliari con gol, assist ed una salvezza raggiunta in anticipo è ritornato al Calcio Napoli. Il centrocampista di Cimitile però ha tante pretendenti tra cui anche i sardi che sognano un ritorno del fantasista. A riportare la volontà dei rossoblu ci ha pensato il ds Nereo Bonato. Su questa operazione però c’è nuovamente lo zampino di Antonio Conte che ha chiesto di aspettare il ritiro di Dimaro per valutare il calciatore e poi scegliere sul da farsi insieme alla SSC Napoli.

Il Cagliari vuole Gaetano ma Conte chiede tempo e lo porta nel ritiro del Napoli

Nella conferenza stampa in programma all’interno dello stadio del Cagliari, il ds Nereo Bonato ha risposto a varie domande della stampa sul tema mercato. Uno degli argomenti principali è stato proprio Gianluca Gaetano e la risposta è stata molto chiara: “Certo che rivogliamo Gianluca Gaetano, è stato uno dei simboli della nostra salvezza. Però Conte ha chiesto espressamente al Napoli di aspettare perché vuole valutarlo nel ritiro che si farà a Dimaro. Gianluca a Cagliari si è trovato molto bene e noi siamo in fila per riaverlo nel caso ci sarà il via libera alle trattative”.

Conte dunque continua la sua campagna di studio di ogni elemento della rosa. Non è l’unico calciatore che sarà valutato, gli occhi sono anche su Caprile dopo l’ottima esperienza di Empoli chiusa con la salvezza all’ultima giornata. Per Gaetano invece può essere l’anno decisivo, dopo aver fatto parte del gruppo vincente di Spalletti, potrebbe essere l’arma da gara in corso di Antonio Conte. C’è tempo per il mercato e per questo motivo il tecnico leccese vorrà studiarlo attentamente nelle settimane di Dimaro e in caso di dubbi ci sarà anche Castel di Sangro.