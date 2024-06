Criscitiello svela: “Thiago Motta ha chiamato Di Lorenzo ha avuto l’ok al trasferimento”

Continua ad animarsi di nuove news la questione del momento. Giovanni Di Lorenzo e il Napoli sembrano vivere gli ultimi mesi del loro matrimonio. È quello che filtra e soprattutto è quello che vuole il suo agente Giuffredi (che vedrà il suo assistito domenica mattina in Germania).

Conte non molla e insieme allo staff del Calcio Napoli sta cercando in tutti i modi di trattenere il terzino che però sembra essere ingabbiato dal suo agente. Nel mentre il giornalista sportivo Michele Criscitiello ieri sera ha annunciato di un contatto diretto tra il difensore e Thiago Motta, alimentando i “gossip di mercato”.

Thiago Motta chiama Di Lorenzo, la Juventus lo aspetta e lui è pronto a tradire Napoli

A rivela la notizia è stato lo stesso Michele Criscitiello che ha annunciato il contatto diretto tra le parti. Di Lorenzo non ha chiuso alla proposta del tecnico italo-brasiliano, anzi ha aperto di buon gusto alle parole dell’allenatore della Juventus. Un ulteriore punto in favore del suo agente, Giuffredi, che vuole portare a tutti i costi il suo assistito a Torino. Proprio per questo motivo nella giornata di ieri è volato direzione Germania ed avrà un faccia a faccia con il terzino il giorno successivo all’esordio della Nazionale di Spalletti contro l’Albania.

Dall’altra parte c’è Conte che continua ad aspettare, il tecnico nel confronto con Giuffredi è stato chiaro, il calciatore non si muove ne tantomeno andrà alla Juventus a rinforzare un’eventuale rivale. Il leccese aspetterà però il confronto diretto col calciatore, che è ancora mancato, mentre nei giorni scorsi anche lui ha provato a parlare con il terzino a telefono, ribadendo la centralità del capitano nel suo progetto.