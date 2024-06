Calzona porta la scaramanzia napoletana ad Euro 2024: spunta il corno sulla sua giacca

Esordio fortunato e soprattutto vincente per Francesco Calzona ad Euro 2024. L’ex tecnico del Calcio Napoli ha portato in trionfo la sua Slovacchia nella prima partita del girone E battendo il Belgio di Romelu Lukaku per 1-0, grazie alla rete di Ivan Schranz nei primissimi minuti di gioco sfruttando un errore di impostazione da parte della difesa belga. Tre punti fondamentali che strizzano l’occhio alla qualificazione, visto che tre punti potrebbero bastare anche per un eventuale passaggio grazie al posizionamento tra le migliori terze. Slovacchia aiutata dalla fortuna? Forse anche grazie alla scaramanzia del suo tecnico che in panchina si è presentato con un noto oggetto della tradizione napoletana.

Calzona porta il corno ad Euro 2024 e la sua Slovacchia sbanca all’esordio

Un gesto di “Spallettiana memoria”. L’attuale C.T della Nazionale italiana nel suo percorso a Napoli usava indossare un corno sempre sul lato sinistro della maglia o giacca o tuta quando scendeva in campo con la sua squadra. Un gesto, quello di Calzona, che sta a significare che nonostante la difficile parentesi di questo 2024 è ancora innamorato della sua Napoli, che lo ha reso grande al fianco di Maurizio Sarri negli anni forse più affascinanti dell’era De Laurentiis.

La scaramanzia napoletana non ha tradito Ciccio Calzona che si è portato a casa una storica vittoria contro i favoriti del suo girone. Tre punti che sono un passo sostanzioso verso la qualificazione, visto anche il rotondo successo della Romania sull’Ucraina per 3-0, che complica e non poco le cose per la squadra di Dovbyk (oggetto del desiderio anche del Napoli). Nel prossimo turno la Slovacchia della ditta Calzona-Hamsik affronterà proprio l’Ucraina e un pari potrebbe regalare l’accesso alla fase successiva con un turno d’anticipo. Un traguardo che sarebbe storico e forse anche una rivincita di un tecnico che a Napoli non ha trovato fortuna, forse non solo per sue colpe.