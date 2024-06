Il Calcio Napoli sogna il ritorno romantico. Kim Min-Jae dopo una difficile stagione al Bayern Monaco cerca una nuova sfida per rilanciarsi. Gli ultimi dodici mesi in Germania per il difensore sono stati un vero e proprio incubo, tra una titolarità persa e un anomalo posizionamento come terzino sinistro che non è stato gradito dal calciatore. Motivi per i quali Kim valuta l’addio e il Napoli osserva l’evolversi della situazione. Manna, già in Germania per la questione Kvara, studia la possibilità e prima del suo ritorno in Italia farà un tentativo nelle stanze di casa Bayern Monaco.

Kim sogna il ritorno a Napoli

Una stagione difficile e mai in palla per il difensore coreano che aspetta l’offerta giusta per salutare la Germania. L’avventura a Monaco di Baviera per Kim si chiuderà con tutta probabilità dopo una sola stagione. Tante le difficoltà e i pensieri che hanno convinto il calciatore a voler cambiare aria. Il Napoli in questa situazione è spettatore in primissima fila. Manna può giocare una carta legata al suo attuale soggiorno in Germania, dove è atterrato in mattinata per risolvere il problema Kvaratskhelia (i due si parleranno domani, visto che oggi la Georgia sarà in campo alle ore 18:00).

Il Bayern Monaco non sembra interessato a blindarlo

Un ritorno non impossibile, anche perché il coreano strizza l’occhio a Napoli, terra che lo ha consacrato a livello europeo. Nel frattempo però c’è da trovare prima un accordo con il Bayern Monaco, che non sembra voler forzare più di tanto. La squadra tedesca conosce il “malessere interiore” del calciatore e non vorrà tirare troppo sulla trattativa, con il rischio di perdere il treno che possa portare il calciatore lontano dalla Germania. Saranno settimane intense dunque in casa Napoli, alle prese anche con la trattativa Buongiorno, mentre sembra aver avuto un piccolo arresto quella con Hermoso.