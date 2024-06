L’attaccante della SSC Napoli Giacomo ‘Jack’ Raspadori, impegnato con la Nazionale italiana allenata dall’ex tecnico azzurro Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Raspadori: “Ho già sentito Conte, a Napoli voglio fare un’annata da protagonista”

Questi i passaggi in cui Raspadori ha affrontato le dinamiche attuali del club partenopeo, con particolare attenzione all’argomento Kvaratskhelia e al suo approccio con il nuovo allenatore Antonio Conte.

“A Kvaratskhelia faccio un grande in bocca al lupo in vista dell’esordio con la sua Georgia. È un ragazzo d’oro, oltre ad essere un grande talento. Per quanto riguarda quello che sta vivendo in questi giorni, è normale pensarci, siamo esserei umani. Ma giocare una competizione come questa ti riporta immediatamente alla concentrazione. Non ci siamo sentiti da quando siamo qui”.

“Mi sono già sentito con Antonio Conte, mi ha chiamato e ci siamo presentati. Ora sono concentrato sull’Europeo, che è il sogno di ogni ragazzo. Certamente ho l’obiettivo di trovare più spazio con il Calcio Napoli, il mio obiettivo è quello di fare un’annata da protagonista. Con Conte non abbiamo parlato però dei dettagli, non ci siamo ancora conosciuti di persona. È troppo presto per parlarne, e questa non è neanche la sede adatta”.

“Spalletti è sempre lui, trasmette carica in ogni istante”.