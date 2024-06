Palladino chiama Gaetano alla Fiorentina: i viola tentano il colpo dal Napoli

Gianluca Gaetano è uno dei calciatori più richiesti di casa Calcio Napoli. Il centrocampista si è messo in mostra e si è consacrato negli ultimi sei mesi grazie ad una super parentesi in Sardegna nel Cagliari di Claudio Ranieri. Il ragazzo di Cimitile una volta ritornato dal prestito è stato subito messo nel mirino di tantissime squadre, tra cui lo stesso Cagliari che sogna il ritorno.

Antonio Conte però almeno per ora ha fatto muro a tutte le offerte, il tecnico vorrà valutare il centrocampista nel ritiro di Dimaro. Nel mentre però nella corsa al calciatore spunta con insistenza la Fiorentina, su richiesta dal neo-tecnico Raffaele Palladino, che sogna Gaetano nella sua mediana.

A riportare la notizia è stato Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli. Il centrocampista Gianluca Gaetano è finito nel mirino della Fiorentina di Raffaele Palladino. Il neo allenatore dei viola sogna il calciatore nella sua mediana, i sei mesi a Cagliari hanno fatto salire e non poco il valore del giocatore azzurro, gol e assist che hanno fatto strabuzzare gli occhi a più addetti ai lavori, tra cui a Palladino che si è definito “innamorato” dello stile di gioco del ragazzo di Cimitile. Pradé ha già serrato i primi contatti con gli azzurri ma almeno per ora Gaetano non si muove, secondo quanto ordinato da Conte.

Non c’è solo la Fiorentina sul calciatore, oltre il Cagliari anche il Parma ha provato a sondare il territorio con gli azzurri, grazie anche l’ottimo rapporto tra le due squadre. Tutte però sono vincolate dalla richiesta di Conte, il centrocampista prima della fine del ritiro di Dimaro non si muoverà. Sarà dunque un mese di luglio molto intenso per il figlio di Napoli.