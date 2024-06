La sconfitta contro la Spagna ha complicato i piani di qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024. L’Italia dell’ex allenatore della SSC Napoli Luciano Spalletti, pur trovandosi ancora al secondo posto in classifica, dovrà infatti lottare nell’ultima partita del girone per conquistare il pass d’accesso alla fase successiva.

Spalletti si qualifica agli ottavi se… Tutte le combinazioni che ha a disposizione l’Italia

Le Furie Rosse sono matematicamente già certe del primo posto, grazie ai 6 punti ottenuti in due partite. L’Italia avrà contro la Croazia la possibilità di giocare per 2 risultati su 3: basterà infatti un pareggio agli azzurri per mantenere la seconda piazza.

In caso di sconfitta, la selezione guidata dal talento di Modric scavalcherà Donnarumma e compagni, che a quel punto dovranno guardarsi le spalle dall’Albania.

La squadra allenata da Silvinho, infatti, se batterà la Spagna già prima e quindi sicuramente imbottita di seconde linee, conquisterà il terzo o secondo posto (a seconda della differenza reti finale) in caso di vittoria contemporanea della Croazia.

In sostanza l’Italia, per qualificarsi anche in caso di sconfitta, dovrà sperare in una contemporanea non-vittoria dell’Albania sulla Spagna, e dovrà augurarsi che almeno 2 terze negli altri gironi facciano al massimo 2 punti. Combinazioni non improbabili, ma certamente più complicate di un semplice pareggio contro i croati.