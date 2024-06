L’Italia di Luciano Spalletti cade contro la Spagna per 1-0 nella seconda giornata del girone B di Euro 2024. Una partita nera per gli azzurri, mai realmente in condizione di mettere in difficoltà i propri avversari. Il punteggio poteva essere ben più rotondo e pochi sono gli azzurri che si sono salvati. Sicuramente non tra questi Giovanni Di Lorenzo, votato da tutti come il peggiore in campo. Chi non ha convinto però è anche un altro ex Napoli, Jorginho, che è uscito all’intervallo dopo i mille rimproveri di Spalletti che non ha gradito per nulla la sua prestazione.

Spalletti è una furia con Jorginho. Lo scontro tra i due ex Napoli in Spagna-Italia è da guardare

Urla, sbracciate e minacce di sostituzione. È stato questo il primo tempo tra Spalletti e Jorginho. Il centrocampista ex Napoli secondo il tecnico toscano è stato troppo fuori dal gioco e lontano dal pallone. L’italo-brasiliano è il regista di questa Nazionale e il suo apporto ieri è mancato, lasciando Barella in totale solitudine contro le tante maglie rosse. Continui rimproveri che però non sono serviti, tanto che all’intervallo Spalletti ha sostituito il calciatore dell’Arsenal. Nella prima frazione la frase più volte ripetuta è stata: “Jorginho fattela dare sennò è inutile che giochi, fatti vedere, velocizza il gioco”.

È un Luciano Spalletti che però non si è risparmiato con nessuno, anche Di Lorenzo è stato rimproverato a ripetizione. Il tecnico gli ha chiesto più volte di aspettare prima di rilanciare il pallone: varie le indicazioni sul posizionamento viste le difficoltà incontrate dal capitano del Napoli contro la fascia sinistra della Spagna.