Napoli, caso Di Lorenzo: “Per Conte la situazione è chiusa ma in settimana ci sarà un nuovo incontro”

Nuovo episodio della vicenda Di Lorenzo-Napoli. Dopo qualche giorno di tregua tra le parti, complice anche Giovanni Di Lorenzo impegnato ad Euro 2024 (dove è stato preso d’assalto dalla stampa dopo la sconfitta contro la Spagna) arrivano importanti novità. L’agente del terzino si rivedrà nuovamente con la dirigenza del Calcio Napoli. Dopo l’incontro con Conte, stavolta il faccia a faccia è stato con Giovanni Manna per decidere una volta per tutte il futuro del difensore del Napoli, a cui è stato categoricamente vietato l’approdo alla Juventus.

Giuffredi chiede l’ennesimo confronto al Napoli per Giovanni Di Lorenzo

A spiegare la situazione ci ha pensato Valter De Maggio durante Radio Gol a Radio Kiss Kiss Napoli: “A me risulta che le diplomazie siano al lavoro per trovare un accordo che possa soddisfare un po’ tutte le parti in causa. Giovanni Manna ha chiamato nuovamente Mario Giuffredi ribadendo la volontà della società di tenerlo. Tra giovedì e venerdì, dopo quindi la presentazione di Antonio Conte prevista per mercoledì, ci sarà un nuovo summit tra la società azzurra e l’entourage di Di Lorenzo”.

Rimane dunque questa spigolosa situazione da risolvere, anche perché Conte non vuole saperne. Di Lorenzo dovrà restare in azzurro con la fascia da capitano al braccio. Nonostante i malumori di Giuffredi che continua a spingere il suo assistito alla Juventus. Bianconeri che però sono stati rigettati da De Laurentiis che ha già riferito allo stesso Giuffredi che Di Lorenzo non andrà a Torino. Anche se si sceglierà di venderlo. Nel mentre Conte aspetta un confronto diretto col calciatore che arriverà alla fine dell’Europeo. Quando il pallone si fermerà per qualche giorno prima dell’inizio del ritiro a Dimaro dove con probabilità ci sarà anche Kvara (in caso di eliminazione al girone della Georgia).