Napoli, sprint per Spinazzola: domani l’incontro con gli agenti sarà decisivo

Dopo aver chiuso per Rafa Marin, il Calcio Napoli vuole continuare a rafforzare la difesa. Con Mario Rui che sembra destinato alla cessione, dopo aver difeso la maglia azzurra per oltre otto anni, il suo sostituto potrebbe arrivare (come lui all’epoca) dalla Roma. Come riporta Sky Sport, il Napoli ha messo nel mirino con insistenza Leonardo Spinazzola. Il calciatore in scadenza con i giallorossi cerca una nuova squadra e con Antonio Conte può rilanciarsi sia nel modulo a 3 (vedi le sue esperienze nella capitale e a Bergamo) sia a 4 (dove è stato protagonista di un incredibile europeo nel 2021).

Spinazzola al Napoli? La suggestione diventa realtà

Il difensore ex Atalanta è alla ricerca di una nuova squadra che possa esaltare le sue caratteristiche. Dalla sua ha un bagaglio tecnico non indifferente, come tutti hanno potuto apprezzare durante Euro 2020. Bravo anche nella fase difensiva anche se i dubbi sorgono alla voce “infortuni”, con il calciatore che più volte è stato frenato da problemi che lo hanno limitato in parecchi momenti della sua carriera. A Napoli troverebbe continuità, quella che alla Roma nell’ultima stagione ha perso.

Come ha riportato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Napoli è seriamente interessato al calciatore. Nelle prossime ore ci sarà un aumento di contatti diretti tra calciatore e staff azzurro e tra oggi e domani ci sarà un incontro importantissimo con l’entourage del terzino che gradisce molto la destinazione, specialmente per la presenza di Conte. Un affare che sembrerebbe molto fattibile per il Napoli che così completerebbe la fascia di sinistra con Olivera in rampa di lancio. Per Mario Rui invece tutte le strade portano alla cessione, con il calciatore che molto probabilmente saluterà il suolo partenopeo.