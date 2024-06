Ci ha pensato il radiocronista più famoso d’Italia, Francesco Repice, storica ed emozionante voce Rai, a consolare il disperato Luka Modric dopo la doccia gelata arrivata al 98′ della partita tra la sua Croazia e gli azzurri. Un pareggio, quello firmato da Zaccagni, che ha condannato la sua nazionale all’eliminazione, consentendo a Spalletti e soci di accedere agli ottavi di finale.

VIDEO/ Repice fa emozionare Modric: “Non smettere, ne ho commentati pochi forti come te”

Il numero 10 del Real Madrid, 39 anni il prossimo settembre, si è lasciato andare ad un pianto a dirotto dopo il triplice fischio, e le immagini della sua reazione straziante hanno fatto il giro del mondo.

Il menestrello nostrano di un calcio romantico che oggi è sempre più raro ritrovare, Francesco Repice, ha rivolto queste emozionanti parole all’ex Pallone d’Oro:

“Ti volevo ringraziare per tutto quello che ci hai mostrato, non solo stanotte ma durante tutta la tua carriera. Ti sei dimostrato ancora una volta un top player. Hai segnato nonostante l’errore dal dischetto. Volevo soltanto fartelo presente, mi piacerebbe chiederti di non ritirarti mai perché sei stato uno dei giocatori più belli che io abbia commentato. Per questo ti ringrazio”.

Modric, visibilmente emozionato dopo i complimenti del giornalista, ha risposto così:

“Grazie (in italiano, ndr). Grazie per questo meraviglioso tributo, grazie dal profondo del mio cuore. Piacerebbe anche a me giocare per sempre, ma arriverà il giorno in cui dovrò appendere gli scarpini al chiodo. Per ora sto continuando, non so ancora per quanto, ma grazie davvero per queste parole”