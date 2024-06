ULTIM’ORA – Spinazzola al Napoli, ci siamo: si aspetta l’uscita di Mario Rui

Porte girevoli in casa Napoli con Spinazzola che approderà in azzurro con la cessione di Mario Rui

Spinazzola sarà il secondo colpo estivo targato Calcio Napoli di Antonio Conte. Il terzino della Roma ha trovato l’accordo con gli azzurri e non vede l’ora di raggiungere i partenopei. Una trattativa che non ha avuto intoppi, con l’incontro arrivato in mattinata che ha aperto definitivamente alla trattativa. Conte chiedeva con insistenza il laterale sinistro ex Atalanta e Manna ha deciso di accontentarlo. Manca però ancora un passaggio, serve la cessione di Mario Rui per dare così lo slot lasciato libero al terzino italiano.

Porte girevoli in casa Napoli, arriva Spinazzola ed esce Mario Rui

A confermare la notizia è stato Valter De Maggio, gli incontri tra le parti sono andati a buon fine e il Napoli è pronto ad accogliere il suo secondo rinforzo: “Prevarrà anche in questa sessione di mercato la logica, tranne per la difesa perché Conte ha indicato l’indicazione precisa di rafforzare quel reparto, ad un’uscita seguirà un’entrata. Ad esempio se dovessero trovare la soluzione a Mario Rui, è vicinissimo Spinazzola. Il suo procuratore Lippi sembrerebbe aver accettato le condizioni poste dal Napoli, il giocatore è entusiasta di venire a lavorare con Conte“.

Spinazzola era uno dei grandi obiettivi di Conte, il calciatore ora dovrà riconfermare la fiducia del tecnico, il primo passo è migliorare la propria condizione fisica. L’esterno negli ultimi anni è stato tormentato dagli infortuni, tutti ricordano ancora quello contro il Belgio nei quarti di Euro 2021, dove il laterale stava giocando a livelli mai visti prima, diventando trascinatore della Nazionale poi campione. Per Mario Rui sarà invece la fine di un ciclo, quasi otto anni in azzurro e un amore per la città sempre ricambiato dalla piazza che lo ha reso uno degli idoli indiscussi, sia in campo che fuori.