Dopo aver raggiunto lo storico traguardo della Serie D, l’FC Pompei ha deciso di non rinnovare l’accordo con il tecnico Gennaro Scarlato. L’ex difensore e capitano della SSC Napoli era subentrato all’esonerato Diego Armando Maradona Junior a stagione in corso, riuscendo a condurre la squadra prima ai playoff e poi alla vittoria degli stessi, con conseguente promozione nei dilettanti.

L’FC Pompei ‘scarica’ mister Scarlato dopo la storica promozione in D: “C’è grande rammarico”

Un obiettivo mai raggiunto dalla società di Pompei, ma che evidentemente non è bastato a Scarlato per ottenere la riconferma. Lo stesso allenatore ha affidato al proprio profilo ufficiale Facebook il suo amaro commento: “Dopo un colloquio intercorso nella giornata odierna ho appreso della mancata volontà dei vertici della società FC Pompei di rinnovare l’accordo, dopo un anno di intenso lavoro che ha condotto la squadra ad un traguardo storico. Oggi c’è il rammarico di non poter guidare la squadra nel nuovo percorso in serie D e la soddisfazione di aver contribuito alla ripresa dei giocatori e alla loro vittoria; è un giorno di saluti ma anche di grinta per le nuove sfide che verranno perché i fatti sopravvivono da soli e con essi la voglia di scrivere nuove pagine…”.

Questo invece il comunicato ufficiale dell’FC Pompei: “FC Pompei comunica che non sarà rinnovato l’accordo con l’allenatore Gennaro Scarlato. Ringraziamo di cuore il mister e i suoi collaboratori, il vice Antonio Caiazzo ed il preparatore dei portieri Vincenzo Improta, per la professionalità e l’impegno con cui hanno guidato la squadra ad un successo storico. Da parte della Società il più sincero augurio delle migliori fortune per il futuro. Nei prossimi giorni renderemo noto il nome del nuovo tecnico rossoblù”.