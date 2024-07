Kvaratskhelia-Napoli, operazione rinnovo: oggi le parti si incontrano a Milano

Giornata intensa sul fronte Calcio Napoli. Mentre in entrata si limano i dettagli con Buongiorno e Spinazzola, lo staff azzurro capitanato da Giovanni Manna nel pomeriggio incontrerà Mamuka Jugeli per risolvere il caso Kvaratskhelia. Il georgiano, come Di Lorenzo, sembra essere stato convinto da Antonio Conte a rimanere e adesso si cerca l’intesa con l’agente, che come Giuffredi, ha più volte provato a mettere il bastone tra le ruote agli azzurri nella spigolosa trattativa del rinnovo contrattuale che oramai continua da qualche mese.

Il Napoli cerca l’intesa per il rinnovo di Kvaratskhelia, oggi l’incontro decisivo a Milano

A riportare la notizia è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Quella di oggi può essere una giornata importantissima sul fronte Kvara: l’obiettivo è limare la differenza tra richiesta e offerta, con il Napoli che sembra non muoversi dai 5 milioni di euro a stagione per il georgiano. La trattativa potrebbe essere sbloccata grazie all’introduzione di alcuni bonus basati sulle prestazioni dell’esterno sinistro, chiudendo dunque anche un altro caso che era esploso durante il travagliato mese di giugno per la gioia dei tifosi azzurri e di Antonio Conte, che vede la stella georgiana come uno dei protagonisti assoluti della sua “rivoluzione in campo”.

Nel mentre lo stesso Di Marzio sulla trattativa si è espresso così: “Vedremo quale sarà il prossimo scambio di chiacchiere tra il Napoli e l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli. II procuratore georgiano è arrivato a Milano ieri, quindi nelle prossime ore è previsto il secondo round per cercare l’intesa sul rinnovo del contratto che nell’ultimo periodo ha fatto parlare tanto. L’incontro dovrebbe essere già nelle prossime ore, anche perché lo staff azzurro ha anche altri incontri in programma per alcune situazioni di mercato”.