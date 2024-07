Il Calcio Napoli targato Antonio Conte esordirà ufficialmente in Coppa Italia allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 11 agosto 2024. Nel frattempo, gli azzurri affronteranno cinque amichevoli nei due ritiri estivi di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro: scopriamo le date e le avversarie.

Calendario amichevoli estive SSC Napoli a Dimaro e Castel di Sangro: date e avversarie

Saranno cinque i test amichevoli che la SSC Napoli sosterrà nei due ritiri. Difficilmente verranno fissate altre partite non ufficiali, vista la presenza imprevista del turno di Coppa Italia Frecciarossa che sancirà l’esordio sulla panchina azzurra del nuovo tecnico Antonio Conte.

La prima amichevole verrà disputata in Val Di Sole il 16 luglio, contro la squadra dilettante locale Anaune Val di Non, mentre il 20 luglio i partenopei giocheranno contro il Mantova allenato da Davide Possanzini, neopromosso in Serie B.

In Abruzzo saranno invece tre le partite pre-campionato che giocherà il Napoli: il 28 luglio contro i turchi dell’Adana Demirspor, il 31 luglio contro i francesi del Brest, nel giorno del compleanno di Conte in cui sono previsti eventi speciali e sorprese, ed il 3 agosto contro gli spagnoli del Girona. Le tre amichevoli saranno disputate allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Questo il calendario delle amichevoli estive della SSC Napoli nel dettaglio:

16 luglio: Napoli-Anaune Val di Non (Dimaro)

20 luglio: Napoli-Mantova (Dimaro)

28 luglio: Napoli-Adana Demirspor (Castel di Sangro)

31 luglio: Napoli-Brest (Castel di Sangro)

3 agosto: Napoli-Girona (Castel di Sangro)