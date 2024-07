La Juventus svende Chiesa: il Napoli tenta l’assalto decisivo guidato da Manna

Federico Chiesa è il sogno del Calcio Napoli. L’esterno figlio d’arte, è oramai ai ferri corti con la Juventus, complice la totale bocciatura di Thiago Motta verso l’italiano. Chiesa dunque diventa l’obiettivo numero uno di tante squadre, tra cui quello del Napoli, dove Antonio Conte pressa per avere il calciatore. L’esterno è uno degli obiettivi conclamati del tecnico leccese che però non è mai riuscito ad avere a sua disposizione. Gli azzurri sono i favoriti per l’ex Fiorentina e nei prossimi giorni ci sarà un vero e proprio assalto capitanato da Manna.

Il Napoli sogna Chiesa che nel mentre è stato scaricato dalla Juventus

Un difficile Europeo e un rapporto con la Juventus oramai ai titoli di coda. L’estate di Federico Chiesa non è sicuramente tra quelle più facili, ma l’esterno è volenteroso di cambiare aria per ripartire alla grande come sa fare. I bianconeri hanno messo il calciatore sul mercato e il Napoli sembra essere la grande favorita per portarsi il calciatore a casa. La richiesta per l’esterno è di 25 milioni, un affare considerando il valore dell’esterno. Un’occasione troppo grande per essere sprecata e Manna lo sa bene: proprio per questo la settimana prossima ci sarà un primo incontro con le parti.

Antonio Conte però sembra essere stato chiaro, l’esterno è una delle priorità assolute e nel modulo dell’allenatore leccese si posizionerà a destra, come ha giocato per anni ai tempi della Fiorentina e anche in questo Europeo, con ottimi risultati. Così da poter lasciare Kvara a sinistra e comporre una batteria di esterni da far invidia a mezza Europa. In attesa di scoprire chi sarà la punta che completerà un reparto, che potrebbe essere letale.