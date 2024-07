Era prevedibile. Da quando è rientrato in Italia, Victor Osimhen ha fatto già parlare molto di sé. Complici una serie di indizi che stanno stimolando i sogni dei tifosi azzurri. L’illusione di una sua permanenza, data per impossibile fino a poche ore fa, va via via prendendo sempre più forma.

L’atteggiamento ‘social’, l’accordo con Coca-Cola e quella confessione: perché Osimhen può restare alla SSC Napoli

Un gioco sadico che rischia di provocare un risveglio ancora più brusco. Sì, perché oramai i supporters del Calcio Napoli si erano messi l’anima in pace. Osimhen sarebbe andato via al termine della stagione più drammatica degli ultimi quindici anni, portando con sé le scorie di mesi tragici sportivamente parlando.

Ma fin quando la barca va, lasciala andare, e allora ragioniamoci su. Osimhen è rientrato a Castel Volturno dopo aver pubblicato uno dei suoi post più criptici, parlando virtualmente alla figlia, dicendole di non chiedere mai l’elemosina al tavolo di nessuno. Come se qualcuno (chiaramente non De Laurentiis), gli avesse proposto briciole rispetto a quanto richiesto.

Tornato al centro sportivo, si è presentato in forma smagliante: ricordate il Victor furioso di un anno fa, che a testa bassa non salutò neanche i compagni che gli tendevano la mano? Bene, dimenticatelo. Ieri all’ex Konami Training Center è arrivato un Osimhen carico, sorridente e disponibile all’assalto dei tifosi. Con la musica a tutto volume che si diradava nell’aria dalla sua jeep di colore azzurro.

Sorrisi che il nigeriano ha destinato anche allo staff tecnico e ai calciatori incontrati, nonché ad Antonio Conte, dal quale sarebbe rimasto ammaliato. In serata, Sky Sport ha raccontato di una confessione piccante che il numero 9 avrebbe fatto agli amici: “Sogno di lavorare con lui alla SSC Napoli“.

I fattori Instagram e Coca-Cola

Ma non è finita qui: tornato a casa, Victor ha iniziato a ricondividere una serie di stories sul suo profilo Instagram, nelle quali era stato taggato con la nuova maglia del training kit firmata Coca-Cola. Un gesto probabilmente istintivo, che però ha stimolato ulteriori quesiti che non troveranno risoluzione se non al termine di questa telenovela. Perché lo ha fatto? Perché infierire così sui tifosi vista l’imminente partenza?

Altro dato da non sottovalutare, è che Osimhen ha iniziato nuovamente a condividere post e storie sul social dopo un bel po’ di giorni di silenzio, e l’ha fatto proprio una volta rientrato a Napoli.

Ultimo elemento su cui riflettere, ma non ultimo per importanza, l’accordo che il club ha stipulato solo poche ore prima del raduno con la bevanda più famosa ed influente del mondo: la Coca-Cola. Si è trattato in realtà di un rinnovo con potenziamento della partnership: il marchio dell’azienda, da quest’anno, comparirà sul training kit di squadra e staff. Il contratto è stato certamente maggiorato, per la gioia di Aurelio De Laurentiis. Il caso ha voluto che Osimhen posasse proprio con quella maglia, appena consegnatagli dal buon Tommaso Starace, mostrando tutti i suoi 32 denti, peraltro in splendido stato.

Una mossa da non sottovalutare: potrebbe essere proprio questo uno dei fattori economici in soccorso di un’eventuale sua permanenza, e che potrebbe alimentare in maniera sostanziale il budget del suo ingente stipendio.