Napoli, faccia a faccia Conte-Kvaratskhelia: spunta la data dell’incontro per il rinnovo

Il Calcio Napoli continua la sua preparazione in ritiro a Dimaro (dove oggi esordirà contro l’Anaune). Nel mentre Antonio Conte, oltre ad avere gli occhi sul gruppo che sta allenando, continua a monitorare anche la situazione dei calciatori ancora in vacanza dopo Euro 2024. Dopo essere stato decisivo nella questione Di Lorenzo, il tecnico ora cerca di trovare il sorriso anche con Kvaratskhelia. Il georgiano complice le parole del suo agente di inizio di giugno è stato al centro di un’aspra polemica sul rinnovo, tema che è in voga da inizio 2024. Anche su questa vicenda però Conte ha voluto dire la sua, sentendo costantemente il calciatore e rassicurandolo sul ruolo nel nuovo Napoli.

Faccia a faccia Conte-Kvaratskhelia, il 25 luglio si discute il rinnovo con il Napoli

Il 25 luglio a Castel Di Sangro il georgiano tornerà agli ordini del Napoli e per la prima volta incontrerà Antonio Conte, con cui, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ha un contatto quasi giornaliero. I due per la prima volta si incontreranno e discuteranno di calcio giocato, mentre lo staff di Aurelio De Laurentiis andrà subito “in spedizione” con gli agenti del georgiano per chiudere una volta per tutte il dilemma rinnovo, sperando di trovare un accordo che possa accontentare entrambe le parti, con una sorta di via di mezzo.

Serve trovare l’intesa con Jugeli, che con il suo staff non scende dai 6/7 milioni l’anno. Il Napoli invece è fermo a 5 milioni con una serie di bonus che farebbero lievitare il totale a 5.5. Si spera di trovare un punto d’incontro che fino a questo momento non si è trovato. Accordo che non si è trovato nemmeno qualche settimana fa, quando Manna ha incontrato proprio Jugeli in Germania durante Euro 2024, ribadendo la cifra richiesta e rifiutando completamente l’offerta degli azzurri. In caso di mancato accordo, il georgiano ha un contratto fino al 2027 a 1.8 milioni all’anno.