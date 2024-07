FLASH NEWS/ Conte chiede uno sforzo al Napoli: Rabiot per la mediana

Un intrigo di mercato che stuzzica Antonio Conte per il suo Calcio Napoli. Il mercato, tra le varie occasioni, quest’anno presenta anche il centrocampista Adrien Rabiot ancora sulla lista degli svincolati. Dopo l’avventura chiusa in crescendo alla Juventus, dove è diventato uno dei perni della squadra, il francese è alla ricerca di una nuova esperienza e tra le varie proposte nelle ultime ore spiccherebbe quella del Napoli. A riportare la notizia è La Repubblica che spiega come il calciatore gradirebbe l’interesse degli azzurri e gli piacerebbe unirsi ad Antonio Conte, a cui piacerebbe averlo.

Rabiot è una richiesta di Conte per il suo Napoli: c’è però da fare uno sforzo maxi

Adrien Rabiot, un passato in bianconero e una storia chiusa nel peggior modo possibile. Accordo mai trovato sul rinnovo e un addio che ha lasciato l’amaro in bocca specialmente per la centralità del calciatore nel progetto Juve nelle ultime due stagioni. Il calciatore durante Euro 2024 ha voluto evitare ogni domanda sul suo passato bianconero e sul suo futuro, ma adesso il tempo stringe e i rumors sul calciatore impazzano. L’interessamento arriverebbe proprio da Napoli, con Antonio Conte che avrebbe chiesto se sia possibile fare uno sforzo per arrivare ad un accordo con il centrocampista.

Uno sforzo che il Napoli sta valutando attentamente. Il calciatore in bianconero guadagnava 7 milioni a stagione, una cifra che secondo in terra partenopea è ritenuta troppo alta. Serve dunque un passo indietro anche del calciatore, magari scendendo attorno ai 4/5 milioni, rimanendo su quel limite massimo che De Laurentiis ha imposto per questa stagione. Una trattativa quindi ancora agli inizi. Conte, come già fatto con altri calciatori, proverà a convincere Rabiot spiegandogli approfonditamente il ruolo che avrà in questo Napoli, sperando di strappare un “sì” e completare una volta per tutte la mediana.