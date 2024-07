Tutti gli uomini di Antonio Conte in vetrina sul palco di Piazza Madonna della Pace in centro a Dimaro. E proprio al tecnico del Calcio Napoli è toccato il compito di aprire e chiudere la passerella dei suoi collaboratori. Dopo la lunghissima sessione di allenamento di sei ore allo Stadio di Carciato, ha svestito i panni di tecnico per indossare quelli di presentatore affiancato da Nicola Lombardo. “Grazie per l’incredibile affetto e lo splendido supporto che ci fate sentire ogni giorno” ha esordito descrivendo le caratteristiche professionale dei dodici componenti lo staff tecnico.

Nell’ordine il “vice” Cristian Stellini, che di Conte è stato anche calciatore ai tempi del Bari, poi ecco i collaboratori tecnici Elvis Abbruscato, Gianluca Conte, fratello del tecnico (“non ha avuto una corsia preferenziale, è con me perché è preparatissimo e prezioso”) e Mauro Sandreani, il match analyst Giuseppe Maiuri, il responsabile della preparazione atletica Costantino Coratti, il preparatore atletico Francesco Cacciapuoti, il “vice” Alfonso De Felice, il personal trainer e nutrizionista Tiberio Ancora, il preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez e il suo “vice” Marco Giglio.

Questione Osimhen, parla Stellini il vice di Conte: “Il profilo ideale è il suo”

Il suo vice, Cristian Stellini, ha parlato del profilo dell’attaccante ideale che sta cercando il SSC Napoli per accontentare i desideri di Antonio Conte: “Le caratteristiche che stiamo cercando per il centravanti sono quelle di Victor Osimhen. Vogliamo un uomo con una struttura importante, che sia funzionale al nostro sistema di gioco e che abbia più frecce all’interno del proprio arco. E che oltre ai gol riesca ad esaltare le caratteristiche dei compagni di squadra”.