Napoli, le cifre dell’affare Lukaku: sarà l’azzurro più pagato in rosa

Con Osimhen oramai destinato al PSG il Calcio Napoli si tutela con un vecchio pupillo di Antonio Conte, ovvero, Romelu Lukaku. Il belga non ha voluto saperne di altre offerte e dal mese di giugno si è promesso al tecnico leccese con cui ha un rapporto splendido complice l’avventura all’Inter dei due. Il calciatore arriva per sostituire il nigeriano promesso sposo ai francesi, in un affare che vede le casse del Napoli andare in positivo, tra la cessione di Osimhen e lo sconto fatto dal Chelsea sulla clausola di Lukaku, dimezzandone il valore. Spunta però anche la cifra dell’ingaggio, che sarà il più alto della rosa.

Le cifre dell’affare Lukaku-Napoli, il belga sarà l’azzurro più pagato in rosa

Secondo quanto riportato il Corriere dello Sport, il Napoli e Romelu Lukaku hanno trovato l’intesa per un triennale da 6.5 milioni a stagione. Diventerà automaticamente il calciatore azzurro con lo stipendio più alto in rosa. Con il Chelsea invece gli azzurri hanno trovato un accordo attorno ai 25 milioni di euro: dimezzata dunque la clausola del calciatore che si aggirava sui 50 milioni di euro. A favorire l’affare è stata la volontà del belga che voleva a tutti i costi Antonio Conte, tanto da dimezzarsi anche il proprio stipendio (alla Roma guadagnava 12 milioni annui).

Cifre che dunque sforano il limite massimo imposto da Aurelio De Laurentiis, vedendo anche la trattativa Kvara dove gli azzurri non vogliono arrivare oltre ai 5.5 milioni di euro. Nel mentre si attende l’ufficialità dell’addio di Osimhen (che stamattina si è regolarmente allenato in gruppo) per dare il via libera all’arrivo di Lukaku che sarà poi presente direttamente al ritiro di Castel di Sangro, rientrando insieme agli altri nazionali usciti agli ottavi di finale di Euro 2024.