Sembra incredibile, eppure è così. Nessuno vuole acquistare Victor Osimhen dalla SSC Napoli, almeno non a quelle cifre. Il Paris Saint Germain appare defilarsi sempre più dalla trattativa: il club transalpino non offre pià di 80 milioni di euro per il cartellino, ma Aurelio De Laurentiis non vuole saperne.

Nessuno vuole Osimhen: “Il Napoli sta provando a piazzarlo ad altre squadre europee”

Secondo quanto riportato dal giornalista Rai Ciro Venerato, la società partenopea starebbe così iniziando a sondare il terreno anche con altre dirigenze. Su tutte, quelle del Chelsea, proprietaria del cartellino del sostituto designato Romelu Lukaku, e dell’Atletico Madrid, che dopo l’addio di Alvaro Morata, passato al Milan, deve necessariamente occupare la posizione.

Contatti che, almeno per ora, non avrebbero portato a nulla di concreto: si attendono novità nei prossimi giorni dall’agente di Osimhen, Roberto Calenda, che fino a questo momento è riuscito a quagliare ben poco.

Intanto, Victor giovedì 26 luglio si presenterà con tutte le probabilità del caso a Castel di Sangro, dove al servizio del tecnico Antonio Conte inizierà con il Calcio Napoli la seconda fase della preparazione estiva. E poi chissà, magari esordirà anche in Coppa Italia il prossimo 10 agosto contro il Modena allo stadio Diego Armando Maradona.