Sono state ufficializzate le formazioni di SSC Napoli-Brest, amichevole che si disputerà a partire dalle ore 20 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Quella di stasera sarà il quarto e penultimo test pre-campionato che sosterranno gli uomini di Antonio Conte.

SSC Napoli-Brest, le formazioni ufficiali e dove vedere la partita in streaming

Il tecnico leccese compie oggi 55 anni. Come preannunciato, non ci sarà neanche stasera Victor Osimhen, al centro di una telenovela di mercato che sembra non trovare via d’uscita.

Queste le formazioni ufficiali di Calcio Napoli-Brest:

SSC NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

PANCHINA: Contini, Turi, Caprile, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cheddira, Simeone, Zerbin, Cajuste, Ngonge, Gaetano, Iaccarino, Folorunsho, Mezzoni. Allenatore: Conte.

BREST (4-3-3): Bizot; Pereira Lage, Le Cardinal, Ndiaye, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douaron, Ajorque, Del Castillo.

PANCHINA: Coudert, Chardonnet, Dari, Zogbé, Lees-Melou, Karamoko, Mbock, Camblan, Kanté. Allenatore: Roy.

La partita sarà visibile in esclusiva streaming sul sito OneFootball, che ha acquisito dal club il pacchetto completo per la trasmissione dei test pre-campionato. Il prezzo sarà di 6,99 euro: non conviene più acquistare il Napoli Summer Pass, che costa 14,99 euro. Anche l’ultima amichevole in programma, contro il Girona, costerà infatti 6,99 euro.