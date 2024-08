Napoli-Gilmour, scatto decisivo: lo scozzese accetta l’offerta azzurra

Billy Gilmour è l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Napoli in attesa delle varie cessioni di Cajuste e Gaetano

Continua il mercato in entrata per il Calcio Napoli. Manca ancora il colpo in mediana: gli azzurri, nell’attesa delle cessioni di Cajuste (direzione Turchia) e Gaetano (promesso sposo del Cagliari) hanno messo nel mirino il mediano del Brighton, Billy Gilmour. Lo scozzese è stato il fiore all’occhiello del centrocampo degli inglesi agli ordini di De Zerbi, diventando punto di riferimento per la giovanissima squadra. Il Napoli sta provando a strapparlo e portarlo in Italia e nelle ultime ore sono arrivate notizie abbastanza importanti sulla trattativa.

Gilmour accetta il Napoli ed ora si cerca l’accordo con il Brighton

Lo scozzese è il grande obiettivo della mediana azzurra. La chiave di gioco del Brighton Roberto De Zerbi è stato assoluto protagonista dell’ultima Premier League, tanto da diventare uno dei punti di riferimento anche della sua nazionale ad Euro 2024, nonostante i soli 23 anni. Il Napoli ha messo gli occhi sul calciatore, complice anche la volontà di trovare un’alternativa a Lobotka. Piedi educati e tanto cervello, i punti di forza del giovane scozzese, caratteristiche che hanno fatto innamorare sia Manna che Antonio Conte, che pressa per averlo in squadra.

Il Napoli ha il si del giocatore che ha accettato la proposta con grande entusiasmo, come riporta il Corriere dello Sport. Manca però ancora l’accordo con il Brighton: gli azzurri hanno portato qualche giorno fa la prima offerta mettendo sul tavolo circa dieci milioni, offerta però declinata dagli inglesi. Per questo motivo Manna nei prossimi giorni porterà una cifra più alta nella speranza di strappare il calciatore.