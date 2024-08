Se al 2 agosto 2024 Victor Osimhen è ancora un calciatore del Calcio Napoli, lo si deve soprattutto alla passione dei tifosi. Ieri il nigeriano ha celebrato in maniera non scontata il compleanno del club, postando una story su Instagram corredata di un cuore azzurro gigante.

Il contributo che stanno dando i supporters partenopei però non è solamente emozionale: grazie alle oltre 20mila tessere già sottoscritte da quando è stata aperta la campagna abbonamenti 2024/2025, infatti, nelle casse societarie sono entrati tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Di fatto, lo stipendio del nigeriano è già stato coperto dalla gente. Chiaro, sarebbe ingenuo pensare che gli incassi fatti al botteghino verranno interamente destinati alla causa, ma di certo rappresentano un tesoretto non da poco che, sommato ai proventi che certamente arriveranno dai tagliandi venduti nelle gare interne, aiuteranno non poco a mantenere i bilanci floridi.

I tifosi hanno già pagato lo stipendio di Osimhen: il vero motivo per cui De Laurentiis è tranquillo

I 10 milioni netti a stagione che guadagna Osimhen, infatti, rappresentano il vero fardello per cui sulla carta il nigeriano deve essere assolutamente venduto. Uno stipendio troppo alto e non in linea con i parametri societari, concordato all’apparenza in funzione della cessione che sarebbe dovuta arrivare in questa sessione estiva di mercato.

Secondo quanto riportato da Il Mattino stamane, pare che il Paris Saint Germain abba intenzione di aspettare la fine di agosto per offrire ad Aurelio De Laurentiis non più di 60 milioni di euro. I transalpini hanno però fatto i conti senza l’oste: il patron di Filmauro non accetterà mai la metà della clausola fissata a 120 milioni di euro, semplicemente perché non ne ha necessità.

Il mercato della SSC Napoli è praticamente già completo, eccezion fatta per un centrocampista, richiesto da Antonio Conte per avere una riserva di Lobotka, e per le cessioni di alcuni esuberi (Cajuste e Gaetano su tutti).

Il club partenopeo, forte anche dell’utile maturato in chiusura dell’ultimo bilancio di oltre 80 milioni di euro, ha potuto operare senza particolari patemi d’animo acquistando le pedine mancanti e trattenendo tutti i big. I tifosi stanno facendo il resto, contribuendo in maniera massiva alla causa azzurra. Se Osimhen rimarrà, sarà anche grazie a loro.