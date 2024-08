Ebbene si, anche Victor Osimhen ha celebrato il compleanno del Calcio Napoli. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, corredata da un grande cuore azzurro, il bomber nigeriano ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi azzurri.

Osimhen celebra il compleanno del Napoli: un gesto d’amore non banale che alimenta il sogno

Un segnale che fa aumentare i dubbi sulla sua permanenza all’ombra del Vesuvio, e che va a sommarsi alle recenti dichiarazioni del ds Manna, che aveva solo poche ora prima aveva sottolineato come il centravanti fosse a tutti gli effetti un calciatore partenopeo.

Un gesto non scontato, non banale, che aggiunge un tassello alla telenovela più controversa dell’estate. Osimhen non è sceso in campo neanche nella quarta amichevole disputata (e vinta) dalla SSC Napoli contro il Brest. Eppure è ancora lì, ad allenarsi al fianco dei compagni e agli ordini di mister Antonio Conte, un uomo dal quale Victor è rimasto certamente affascinato, e che sta contribuendo ad alimentare i suoi dubbi.

Il Paris Saint Germain sembra essersi defilato, il Chelsea non è un’opzione che il numero 9 ha preso in considerazione, come l’Arabia Saudita non è una destinazione gradita. E chissà che la maglia azzurra, dalla quale Osi sembrava voler scappare come fosse in prigione, non stia nuovamente assumendo quel valore nell’animo del calciatore che pareva essersi perso per la strada di una stagione maledetta.