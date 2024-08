Âmm’ ‘a faticà. Antonio Conte lo aveva detto a Palazzo Reale e ieri, sostanzialmente, l’ha ripetuto dopo la prestazione deludente contro il Modena ed un passaggio del turno in Coppa Italia soltanto dopo la lotteria dei rigori. Il Napoli ha rischiato seriamente la batosta: dagli undici metri le differenze si assottigliano inesorabilmente ed il colpaccio è sempre possibile ed in agguato. Alex Meret ne ha parati due ed ha evitato così la prima crisi stagionale: sarebbe stata precocissima e chissà quali effetti avrebbe avuto. E, dopo l’anno del disastro, quanto è confortante ascoltare un Antonio Conte estremamente contrariato per non aver vinto e per la voglia di avere tutte le tessere del puzzle in ordine, il prima possibile. Ci serviva proprio questa voglia di vincere e la volontà di non nasconderla, senza timore di esporsi quando le cose non girano perfettamente.

Antonio Conte esorta la società a lavorare: mancano 20 giorni alla fine del mercato

Nel post partita mister Conte ha parlato ai giornalisti di Mediaset, ribadendo la necessità di lavorare sul campo ma anche il ottica calciomercato: “C’è tanto da lavorare, noi sul campo ma anche la società. Ci sono cose oggettive che non voglio andare a sottolineare“. È oggettivo, infatti, che il Calcio Napoli debba risolvere la questione prima punta: Osimhen vuole andare via, senza se e senza ma. La cessione è però più complicata del previsto e nel frattempo la squadra è senza il centravanti titolare, a 20 giorni dal termine della finestra di mercato. È tardi, molto tardi, seppur non ancora troppo tardi. La società può correre ai ripari ma deve fare in fretta e, certo, può essere frustrante vedere una concorrente come l’Atalanta ovviare all’assenza inattesa di Scamacca nel giro di 48 ore. Chiaramente la Dea non ha nulla da rifondare, eppure il Napoli lo sa da praticamente un anno che Victor quella maglia azzurra proprio non vuole più vedersela addosso.

Conte: “È stato un bel bagno di realtà”

Un Antonio Conte realista, a tratti duro, ed è bene che sia così. L’allenatore è uno che sa ciò che vuole, conosce il modo in cui deve lavorare per raggiungere gli obiettivi e una carriera vincente gli dà ragione. “Mi sono messo a completa disposizione della società, sapevo la situazione che trovavo e sul mercato hai dei paletti a livello del costo del giocatore o dell’ingaggio. Molti calciatori non vengono qua perché non giochiamo le coppe. Io voglio il bene del Napoli e cercare di rinforzare la rosa perché ne abbiamo bisogno. Poi quello che accadrà non lo so, oggi è stato un bel bagno di realtà“.

Il mister non ha puntato assolutamente il dito contro chi è sceso in campo, al contrario, la fiducia nei suoi uomini è totale. È consapevole tuttavia che ognuno ha le sue caratteristiche e che, per sfondare il muro alzato dal Modena, serviva qualcuno in particolare. Qualcuno alla Osimhen o alla Lukaku, per esempio.“Raspadori e Simeone hanno fatto il loro lavoro, li abbiamo però spesso lasciati soli in area. Il Modena difendeva con tanti uomini e oggi non possiamo giudicare la loro prestazione. Sono giocatori che mi piacciono e li considero importanti per noi per affrontare la stagione e stare in rosa”. Tradotto: Jack e il Cholito non possono fare reparto da soli, hanno bisogno di supporto alle spalle, di compagni con gamba e lucidi, che abbiano il tempo e la qualità degli inserimenti.

Calcio d’agosto

Certo, la rosa del Napoli è talmente superiore a quella degli emiliani che era lecito aspettarsi la goleada. Vogliamo però guardare il bicchiere mezzo pieno e sottolineare che è pur sempre calcio d’agosto, che i partenopei erano molto ingolfati dai carichi della preparazione, mentre gli avversari sono giunti più leggeri a giocarsi un’occasione forse irripetibile. Âmm’ ‘a faticà, è ancora l’espressione che riassume perfettamente il tutto.