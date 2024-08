Il Calcio Napoli sta provando a portare Romelu Lukaku all’ombra del Vesuvio prima dell’inizio del campionato di Serie A. Dopo la stentata vittoria ai calci di rigore in Coppa Italia contro il Modena, il tecnico Antonio Conte ha palesato pubblicamente la necessità di operare altri acquisti sul mercato. Le trattative degli azzurri in entrata si erano completamente arenate fino a 24 ore fa, ma lo scossone del leccese in diretta tv ha dato i suoi frutti e Manna ha ricominciato a lavorare concretamente.

“Offerta formale per Lukaku”, il Napoli vuole chiudere prima di Verona: le cifre dell’affare

Dopo l’acquisto di Brescianini, che nella giornata di oggi dovrebbe sostenere le visite mediche a Villa Stuart, la SSC Napoli ha infatti presentato un’offerta formale al Chelsea per Big Rom. L’ha fatto a prescindere dalla questione Osimhen, che continua a rappresentare il più grande punto interrogativo dell’estate azzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato dal Corriere dello Sport, la proposta fatta dalla dirigenza partenopea a quella londinese si aggirerebbe sui 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Antonio Conte vuole arrivare a Verona a tutti i costi con il belga in avanti, il Napoli corre per accontentarlo. All’inizio dei giochi manca sempre meno.