Il retroscena della trattativa di Brescianini al Napoli: la PEC della furia e le voci dall’Inghilterra

Calciomercato Napoli – È mistero sul fallimento della trattativa per il passaggio Marco Brescianini dal Frosinone al Napoli, con il centrocampista richiamato alla base dopo avere già effettuato le visite mediche a Villa Stuart. L’accordo tra le due società sarebbe saltato all’improvviso e, ovviamente, le voci che trapelano sono da prendere con le pinze anche perché i diretti interessati non si sono espressi in maniera ufficiale. Brescianini, a questo punto, dovrebbe vestire la maglia dell’Atalanta che si sarebbe inserita per assicurarsi colui che dovrebbe sostituire Koopmeiners.

Brescianini al Napoli, perché è saltato tutto: il retroscena

Una prima versione dei fatti, riportata anche dalla stampa nazionale, vorrebbe che Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, abbia fatto saltare la trattativa all’ultimo secondo. Il patron ciociaro sarebbe stato autore di una telefonata furiosa dopo aver letto una PEC del Calcio Napoli dove erano cambiate le modalità di pagamento: non più primo anno di prestito e poi riscatto obbligatorio per una somma complessiva di 12 milioni in tre anni, ma primo anno in prestito gratuito e poi il pagamento di 12 milioni nel successivo triennio, dunque spalmati in 4 anni. In serata il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, avrebbe confidato ad alcuni intimi che si è trattato di un malinteso con la società del presidente Aurelio De Laurentiis. Le parti si sarebbero adoperate per sedare i toni dopo tutto l’assurdo che era accaduto.

Nessuno sgambetto dell’Atalanta

Solo dopo il mancato accordo si sarebbe inserita l’Atalanta, poiché è improbabile pensare che il Frosinone abbia potuto cambiare controparte mentre il centrocampista era sul lettino del medico della SSC Napoli. Non si capirebbe neanche la stizza della dirigenza ciociara, al contrario, dovrebbero essere i partenopei su tutte le furie.

Le voci dall’Inghilterra

Come appendice al dilemma vi sono altri elementi secondo i quali il Napoli, praticamente last minute, abbia virato su un altro profilo più pronto ed interessante. Le voci portano in Inghilterra, ma è azzardato fare nomi, anche perché in casi del genere si finisce addirittura per perdere il controllo sulla fantasia e si inizia a parlare di profili oggettivamente improbabili per una società che, come ribadito anche da Antonio Conte poche ore fa, ha dei paletti sia per i cartellini che per gli ingaggi. A quanto pare, tuttavia, Manna sarebbe nella terra di Albione per portare alla corte del tecnico il rinforzo auspicato e necessario. Con la speranza di leggere al più presto il tweet del patron De Laurentiis.