David Neres al Napoli. La società del patron Aurelio De Laurentiis si sarebbe assicurato le prestazioni dell’ala brasiliana, proveniente dal Benfica: un affare da circa 30 milioni di euro, bonus inclusi. Visite mediche già fissate tra domenica e lunedì. L’acquisto sarebbe indipendente dalla situazione che riguarda Victor Osimhen, il quale continua a ritenersi un elemento estraneo alla rosa azzurra.

David Neres al Napoli dal Benfica

Velocità, tecnica, dribbling, cambi di direzione ed imprevedibilità: sono queste le caratteristiche che David Neres metterà a disposizione del Calcio Napoli e dei suoi compagni. Antonio Conte non solo avrà una soluzione di qualità in più, ma soprattutto un elemento ulteriore da schierare in campo capace di catalizzare su di sé le attenzioni degli avversari, che al momento si concentrano su una marcatura serrata su Kvaratskhelia. Avere due giocatori simili in squadra rende, sulla carta, notevolmente più complicati i compiti difensivi di chi affronta il Napoli.

Attesa per conoscere il destino di Osimhen

Intanto, mentre mancano poco più di 48 ore alla prima gara di Serie A 2024/25, il Napoli non ha risolto la questione Victor Osimhen che qualche mese fa sembrava completamente diversa. I tifosi, ma anche la società, si aspettavano l’ufficialità della cessione già ai primi di luglio, se non il primo giorno stesso del mese. A metà agosto invece l’attaccante nigeriano è ancora un calciatore del Napoli, ma solo formalmente. Dal ritiro di Castel di Sangro è addirittura tornato da solo, in taxi, un gesto francamente molto brutto nei confronti dei compagni. Gli ultimi aggiornamenti parlano di una trattativa in stato avanzato con il Chelsea, ma bisognerà aspettare un po’ per avere un quadro più delineato.