CLAMOROSO/ Il Napoli pensa a Mats Hummels: il fuoriclasse tedesco è svincolato

Il Napoli starebbe pensando all’ingaggio di Mats Hummels. Secondo Kiss Kiss Napoli la società partenopea avrebbe fatto un sondaggio con il giocatore tedesco, il quale risulta svincolato al termine della seconda avventura con il Borussia Dortmund: un profilo certamente di grandi esperienza e classe, ma bisogna valutare la tenuta fisica del fuoriclasse che a dicembre compirà 36 anni.

Il Napoli pensa a Mats Hummels

Dopo il disastro di Verona è risultato evidente che, a parte i limiti della rosa, Antonio Conte deve fare i conti soprattutto con problematiche di natura ambientale e psicologica. Tra Modena e scaligeri il Calcio Napoli non è ancora riuscito a mettere a segno la prima rete della stagione nonostante le avversarie siano tutt’altro che irresistibili. Se la coesione della squadra richiede tempo per essere ricostruita, sulle criticità tecniche si può intervenire ancora per una manciata di giorni. Sono diversi gli innesti necessari: è urgente trovare uno o due centrocampisti, risolvere il nodo in attacco a prescindere dalla vendita di Osimhen e puntellare una difesa che ieri ha visto giocare titolare Juan Jesus. Quest’ultimo ha delle evidenti responsabilità personali sulle prime due reti del Verona, fermo restando che entrambe le fasi, offensiva e difensiva, si fanno in undici.

Hummels, 40 presenze nell’ultima stagione. E Maldini giocò fino a 41 anni

Mats Hummels sulla carta è un profilo che potrebbe far fare un salto di qualità alla difesa azzurra. L’età è un fattore che conta, ma bisogna anche considerare che ogni calciatore può avere una storia a sé. Si pensi per esempio a colleghi come Paolo Maldini, che si è ritirato alla soglia dei 41 anni giocando ben 30 partite di campionato e due di coppa nell’ultima stagione con il Milan, o Giorgio Chiellini che ha giocato con la Juventus fino ai 38 anni (26 presenze nell’ultima stagione). È un ruolo, insomma, dove è possibile giocare ad alti livelli anche non da giovanissimi se la tenuta fisica lo consente, e nell’ultima stagione Hummels ha giocato 40 partite di cui 13 in Champions League, dove ha raggiunto la finale persa contro il Real Madrid.