Cori razzisti, nessuna sanzione per il Verona e i suoi tifosi. Multato invece il Napoli

Il Giudice Sportivo ha multato sette società di Serie A dopo la prima giornata di campionato. Tra queste c’è il Calcio Napoli, ma non l’Hellas Verona che non solo è stata graziata nonostante i tifosi abbiano introdotto materiale pirotecnico, ma non è stata sanzionata neanche per i cori razzisti tra cui “Abbiamo un sogno nel cuore: bruciare il meridione”.

Nel comunicato diffuso dalla Lege Serie A si legge che il Napoli è stato multato con un’ammenda di 2000 euro “per avere suoi sostenitori, in sede di deflusso, al termine della gara, spintonato un addetto steward di servizio presso il settore, apparentemente senza conseguenze; segnalazione del Responsabile dell’Ordine pubblico”.

Circa l’Hellas Verona, la società viene citata nel passaggio seguente: “premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Hellas Verona, Lazio, Milan, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.

Silenzio assoluto invece circa il coro razzista degli spettatori di casa dello stadio Bentegodi. Continua così l’atteggiamento di tolleranza che, andando avanti ormai in maniera costante e scientifica, è di fatto un incoraggiamento.