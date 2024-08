Buongiorno dominante all’esordio col Napoli, Conte: “Potrà essere capitano un giorno”

Nella convincente vittoria del Calcio Napoli c’è anche lo zampino, anzi, la gamba di Alessandro Buongiorno. Il difensore italiano, all’esordio stagionale (a Verona era assente a causa di un infortunio), è stato uno dei migliori in campo, conquistando rapidamente tutti i tifosi azzurri e il suo allenatore, Antonio Conte, che in conferenza stampa lo ha definito un vero e proprio “capitan futuro” di questa squadra. Anche la stampa ha espresso solo parole d’elogio per il difensore, che sembra davvero l’erede di Kim e Koulibaly in un Napoli che ha finalmente trovato la sua roccia difensiva.

Alessandro Buongiorno conquista Napoli e Antonio Conte

Una partita senza sbavature: Alessandro Buongiorno, all’esordio in maglia azzurra, è stato semplicemente perfetto. Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente al Napoli, lo elogia e in conferenza stampa ha dichiarato: “Buongiorno potrà diventare un giorno il capitano, quando Di Lorenzo smetterà di giocare. Lo stesso Di Lorenzo è stato straordinario. Buongiorno l’abbiamo voluto fortemente. Per noi è stato un grande acquisto, si integra benissimo con gli altri”.

Le pagelle della stampa

Anche la stampa è rimasta sbalordita dalla prestazione del centrale, assegnandogli voti alti.

La Gazzetta dello Sport: BUONGIORNO 7 – “Tanta spesa, tanta resa. Prova straordinaria per personalità e fisicità. L’uomo che mancava dall’addio di Kim”.

Il Corriere dello Sport: BUONGIORNO 7 – “C’è, ed eccome se si fa sentire, anche per la personalità che sa garantire alla squadra”.

TuttoMercatoWeb: BUONGIORNO 6.5 – “Lucido, preciso, aggressivo. Il suo debutto in Serie A con la maglia del Napoli è come se l’aspettavano tutti: da difensore da 40 milioni di euro. Ormai è maturo, pronto a diventare il leader della retroguardia di Conte”.

Eurosport: BUONGIORNO 6.5 – “Non fa tantissimo, ma lo mette in mostra in maniera assolutamente perfetta in ogni suo intervento. Dà sicurezza a tutto il reparto con la sua presenza. Bel debutto con la nuova maglia”.