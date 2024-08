Due scozzesi per il Napoli, con Gilmour anche McTominay: “Fissate le visite mediche”

Un ulteriore indizio, oltre una conferma, per quanto riguarda l’interesse del Napoli sia per Billy Gilmour che per Scott McTominay. Ieri Giovanni Manna ha assistto alla partita tra Brighton e Manchester United, vinta dai padroni di casa per 2 a 1 con un gol di João Pedro al 95esimo minuto.

McTominay al Napoli: accordo vicinissimo

Due scozzesi nel mirino azzurro, ed entrambi hanno giocato: Gilmour dal primo minuto, McTominay invece è subentrato così com’era accaduto nella partita precedente contro il Fulham. Decisioni alquanto sui generis da parte del tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag, visto che McTominay è considerato un perno della sua rosa. Non è chiaro se possa considerarsi una sorta di precauzione a causa delle voci di mercato ed in vista di una probabile cessione, anche considerando il fatto che lo United ha bisogno di fare un po’ cassa dopo gli importanti acquisti effettuati in questa sessione di calciomercato e la voglia di assicurarsi ancora una chicca.

Due scozzesi per il centrocampo di Antonio Conte

L’interesse del Calcio Napoli per Gilmour è confermato ed è stato ribadito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Nei prossimi due o tre giorno, al massimo, dovrebbero svolgersi le visite mediche. Fino alla firma sul contratto il Brighton lo considera comunque un proprio tesserato, quale è per l’appunto, ed allora lo schiera in campo. Le cifre dell’affare si aggirano sui 17/18 milioni di euro. Per Scott McTominay invece l’asticella si deve alzare di almeno altri dieci milioni, dunque sui 27 dopo un probabile sconto a fronte di una richiesta iniziale di 30 milioni. L’interesse viene confermato anche dai media inglesi, mentre secondo Manuel Parlato di Sportitalia sarebbero state addirittura prenotate le visite mediche per mercoledì, con la possibilità di anticipare a martedì.

?⏳ Napoli’s plan remains for Billy Gilmour to undergo medical tests early next week. https://t.co/Cioa48GpNN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024

La fruttuosa missione in terra inglese

Chissà dunque se questo potrà essere stato l’ultimo viaggio di Manna in Inghilterra, dove ha concluso anche l’accordo con il Chelsea per Romelu Lukaku. Tuttavia manca meno di una settimana al termine del calciomercato ed un ulteriore ritorno oltre Manica potrebbe farsi soprattutto in chiave cessioni.