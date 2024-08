Lukaku al Napoli, raggiunto l’accordo con il Chelsea! Ora i tifosi sognano il duo con Osimhen

Romelu Lukaku sarà un calciatore del Napoli. La società partenopea ed il Chelsea hanno trovato l’accordo sulla base di 30 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo più di 15 di bonus. A riferirlo è Fabrizio Romano.

Lukaku al Napoli: raggiunto l’accordo con il Chelsea

Si tratterebbe del secondo colpo in terra inglese di Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis in questa sessione di calciomercato. Oltre a Big Rom, la prossima settimana è atteso infatti anche Billy Gilmour proveniente dal Brighton. Entrambi i colpi sono da ufficializzare, ma come avvenuto per David Neres non ci dovrebbero essere sorprese, a differenza dell’affare Brescianini dove l’intoppo era diventato insanabile.

I tifosi sognano il duo Lukaku – Osimhen

Il Napoli di Antonio Conte comincia così a prendere forma, in attesa di altri eventuali innesti o reinserimenti in rosa (si parla di Gianluca Gaetano). Da sciogliere infine il nodo Osimhen: da una sua cessione, che sembrava certa fino a un paio di mesi fa, il Napoli andrebbe a bilanciare il saldo passivo derivante dagli esborsi di questa estate. Tuttavia non arrivando offerte che possano soddisfare la società è verosimile pensare che le parti possano riavvicinarsi per il bene di entrambe.

La dirigenza partenopea avrebbe offerto a Victor Osimhen il rinnovo contrattuale con la proposta di spalmare per un periodo più lungo lo stipendio, che resta ampiamente sopra il limite di budget. Eventualità che è stata rispedita al mittente. Le acque però si muovono e non è detto che non si possa vedere in campo una formazione da sogno con Osimhen e Lukaku insieme a Kvaratskhelia e Neres. Un attacco che fa sognare i tifosi, che in queste ore si stanno scatenando con i commenti sui social.