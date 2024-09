Meret-Napoli, amore ritrovato: “Firmerà presto il rinnovo fino al 2027”

Chiuso il mercato è il momento di concentrarsi sulla stagione e sulla propria rosa per il Calcio Napoli. Gli azzurri arrivano alla prima sosta con sei punti in tre partite, grazie al filotto di due vittorie dopo il ko all’esordio a Verona. Tra i protagonisti assoluti di queste prime giornate c’è Alex Meret. Dopo aver parato due penalty contro il Modena in Coppa Italia regalando la qualificazione ai suoi, il portiere azzurro è stato decisivo nella sfida contro il Bologna (con una parata decisiva sullo 0-0) e monumentale contro il Parma (nonostante il rigore provocato) con un riflesso felino al 102′ su Almqvist sull’ultima palla della partita.

Prove di rinnovo per Meret, il Napoli ai dettagli col portiere azzurro

A rivelare news importanti sul rinnovo del portiere ci ha pensato il giornalista sportivo Nicolò Schira. Secondo le ultime, le parti sono molto vicine all’accordo, con un rinnovo fino al 2027. Meret ha conquistato Antonio Conte, battendo per ora la concorrenza del giovane Caprile, che dopo la stagione ad Empoli sogna il grande passo in avanti.

Nonostante l’opinione spaccata della tifoseria nei confronti dell’ex Udinese, il portiere sembra vivere in questa stagione una “nuova giovinezza” e mister Conte vuole continuare a puntare su di lui. La trattativa procede spedita e nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti novità in merito.

Delll’argomento ha parlato Nicolò Schira sui propri canali social affermando: “Si sta lavorando col suo agente per il rinnovo di contratto fino al 2027 e il Napoli ha aperto alla trattativa. Parti al lavoro per gli accordi definitivi che dovrebbero arrivare anche a stretto giro, visto che l’operazione è in comune e la volontà è quella di continuare assieme. L’agente di Meret è Federico Pastorello, lo stesso di Lukaku, un motivo in più per arrivare all’accordo finale più in fretta”.