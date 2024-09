Conte innamorato della Campania, relax tra le sue meraviglie: ecco dov’è stato in vacanza

Antonio Conte si gode il meritato relax dopo le prime tre giornate di campionato. Il tecnico azzurro, approfittando della sosta, ha dato qualche giorno di riposo ai suoi calciatori e si è improvvisato turista per scoprire le bellezze della Campania insieme a sua moglie Elisabetta ed alla figlia Vittoria. La meta del soggiorno dell’allenatore pugliese è stata la splendida cornice dell’isola d’Ischia, dove il tecnico si è goduto qualche giornata di mare con la sua barca lontano da riflettori e telecamere.

Conte si gode la sua vacanza ad Ischia nei giorni di riposto dati al Napoli

A rivelare il retroscena ci ha pensato La Repubblica che nell’edizione odierna ha raccontato della mini vacanza che Antonio Conte si è concesso con la sua famiglia nella pausa per le nazionali. Il tecnico è un grande amante del mare e quale miglior occasione per godersi qualche giorno tra le sue passioni (oltre quella per il calcio).

Il tecnico è andato con la sua barca ad Ischia, isola già visitata dal tecnico quest’estate. Una pausa per staccare la testa dal campo e riordinare le idee in vista del rientro in campo. Infatti gli azzurri domani torneranno ad allenarsi e domenica saranno di scena in quel di Cagliari contro la squadra di Davide Nicola.

Tra un’attrazione e l’altra il tecnico ha avuto sicuramente modo di vedere i suoi calciatori, tra cui Scott McTominay, autore di due gol in due partite della sua Scozia (contro la Polonia è andato in gol anche Gilmour). Il mediano ex Manchester United potrà essere la vera sorpresa della stagione e nell’attesa di averlo in campo (domani sarà regolarmente a Castel Volturno) il tecnico si lecca i baffi e pensa al suo Napoli dei sogni.