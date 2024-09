Napoli, Conte pensa al Cagliari: Lukaku, Neres e McTominay scaldano i motori

Sosta per le nazionali finita, il Calcio Napoli torna al lavoro in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Cagliari. Per Antonio Conte la scelta non è semplice, gli azzurri vivono di abbondanza in tutti i reparti e ogni decisione sarà fondamentale. Secondo le ultime Lukaku, Neres e McTominay sono pronti a scaldare i motori e con tutta probabilità saranno impiegati dal primo minuto. Ancora attesa invece per Gilmour, che dopo i primi allenamenti sembra essere sempre più il “vice Lobotka”. Un’arma che Conte sfrutterà a partita in corso.

Conte pensa al Cagliari e punta suoi nuovi acquisti del Napoli. Le ultime

La conferma assoluta è quella legata a Romelu Lukaku. L’attaccante belga dopo aver bagnato l’esordio col gol e la preparazione specifica in questi giorni a Napoli è pronto ad esordire dal primo minuto nella trasferta sarda. Conte si fida del suo bomber che ha risposto presente alla prima apparizione ufficiale e sarà lui a comandare l’attacco che sarà composto oltre che da Kvara, anche da David Neres.

Il brasiliano sembra aver scalzato Politano nelle gerarchie (occhio alla situazione sull’esterno italiano, che sembra molto simile a quella già vista quando il tecnico era in nerazzurro col calciatore), ed è pronto anche lui al suo esordio da titolare, dopo due ottimi spezzoni giocati con Bologna e Parma.

A centrocampo preoccupa Anguissa. Il mediano tornerà solamente domani dagli impegni con la sua nazionale. Per questo motivo Antonio Conte pensa all’esordio di McTominay. Lo scozzese arriva da due marcature nelle ultime due partite con la sua nazionale ed è da ieri a disposizione del tecnico pugliese che lo ha provato nel suo undici ideale. Panchina invece per Gilmour, che molto probabilmente farà staffetta con Lobotka, nel Napoli targato Conte.