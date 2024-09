Scozzesi pazzi di Napoli: promesse mantenute e retroscena delle trattative di McTominay e Gilmour

Napoli e il Calcio Napoli si stanno abituando a parlare inglese. Gli scozzesi Gilmour e McTominay sono le due star assolute degli ultimi giorni, rientrati in quel di Castel Volturno dopo aver segnato tre gol in due partite con la propria nazionale (due per l’ex Manchester United e uno per l’ex Brighton).

Entrambi saranno elementi chiave dello scacchiere tattico di Antonio Conte, specialmente McTominay che prenota un posto da titolare, grazie allo splendido stato di forma mostrato. Due trattative molto simili, con una promessa in comune: ecco come i due hanno conquistato Manna, De Laurentiis e soci.

Gilmour e McTominay, il retroscena delle trattative col Napoli e le promesse mantenute

Gilmour arrivato per ultimo in ordine temporale aveva un accordo già da tempo con il Napoli, fermato solamente dal Brighton che era alla disperata ricerca di un suo sostituto, arrivato poi nelle ultime ore di mercato. Il calciatore però si era già accordato con gli azzurri e come rivela il Corriere dello Sport aveva cercato telefonicamente il presidente De Laurentiis per tranquillizzarlo. Il calciatore contava i giorni per vestire la maglia del Napoli e avrebbe rifiutato ogni tipo di altra offerta.

Anche McTominay è stato protagonista di un episodio simile: l’ex Manchester United si era promesso a Manna, mantenendo la parola data. Il Napoli era la sua unica alternativa ai Red Devils ed ha aspettato il momento giusto per legarsi agli azzurri. Entrambi pazzi di Napoli, i due scozzesi sono pronti a dire la loro sul campo e puntano alla maglia da titolare già in vista di Cagliari. A conferma di ciò Gilmour questa mattina si è presentato al campo con quattro ore d’anticipo per conoscere lo staff e fare una chiacchierata con Antonio Conte.